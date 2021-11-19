На військовій базі в Канаді пролунав вибух, є поранені

Інцидент стався неподалік аеродрому. Представники збройних сил країни поки що не називають причину події.

На канадській військовій базі Комокс, розташованій на острові Ванкувер, стався вибух, унаслідок якого постраждали 10 людей, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Про це у четвер, 18 листопада, із посиланням на служби екстреної допомоги повідомляє видання CBC.

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Представник бази, капітан Бред Літтл повідомив журналістам, що вибух стався близько 09:00 за місцевим часом (05:00 за Києвом) у житловому будинку, що не використовується, розташованому неподалік від місця, де перебувають літаки. Військова техніка, що базується на аеродромі, пошкоджена не була.

[ + – ] Відео, записане під час вибуху

Один постраждалий у тяжкому стані був доставлений до лікарні повітрям. Шестеро людей пройшли лікування в медсанчастині на території бази, ще троє госпіталізовано в стабільному стані.

Представники збройних сил Канади поки не уточнили, що саме спричинило вибух, проте пообіцяли поділитися деталями інциденту пізніше. За словами Літтла, вибух був настільки сильним, що в офісі, де він перебував у момент події, прогнулася стеля.

Нагадаємо, раніше цього року вибух стався на військовій базі в Колумбії. Тоді поранення отримали понад 30 людей.

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