В России разработали "робота-черепаху" для разгона протестов (фото)

Устройства будут оснащаться электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. В Росгвардии уже заявили, что им подобные разработки не нужны.

Российская академия наук предложила проект робота-черепахи для Росгвардии, который будет призван разгонять и подавлять протесты. Об этом сообщает РИА-Новости, ссылаясь на Роспатент.

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Ученые из Кабардино-Балкарского научного центра изобрели необычного гусеничного робота, с обтекающим корпусом и различным вооружением. Сообщается, что корпус позволит избежать увечий среди демонстрантов за счет свои скругленных форм.

Разгонять толпу роботы смогут, соединяясь в рой. Робот будет оснащаться электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. Черепахоподобная форма позволит также избежать того, что его перевернут протестующие. Им попросту не за что будет ухватиться.

Фото: Роспатент

По патенту высота разработки будет около 80 см или по пояс взрослому человеку. Предусматривается разработка двух модификаций — робота оперативника и робота-щитоноца. Первый будет ездить на скорости 50-60 км/ч. Его цель будет состоять в том, чтобы задерживать отдельных протестующих и "рассекать" скопления людей. Вторая модификация будет устанавливать разграничения для разделения активистов.

Описывается также и то, как робот будет работать — во время протестов, один или в группе робот будет подъезжать к протестующим, и через громкую связь призывать к остановке акции или же оставаться на месте до приезда полиции. Если кто-то решит не подчиняться или скрыться, то на него робот набросит ловчую сеть или заряд быстротвердеющей пены.

Росгвардия опровергает заказ патента

Представитель силовиков Валерий Грибакин заявил, что они не заказывали никаких работ, и ведомство не нуждается в подобного рода роботах.

"Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", — заявил Грибакин.

Напомним, в РФ провели огневые испытания группы боевых роботов "Маркер", которые самостоятельно определили цели и вышли на огневой рубеж. Отметим, на учениях "Запад-2021" РФ применила ударные роботы на "Уран-9" и "Нерехта".