У Росії розробили "робота-черепаху" для розгону протестів (фото)

Пристрої будуть оснащуватися електрошокером, сіткометами та швидкотвердіючої піною. У Росгвардії вже заявили, що їм такі розробки не потрібні.

Російська академія наук запропонувала проект робота-черепахи для Росгвардії, який буде покликаний розганяти та придушувати протести. Про це повідомляє РІА-Новини, посилаючись на Роспатент.

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Учені з Кабардино-Балкарського наукового центру винайшли незвичайного гусеничного робота з обтічним корпусом і різним озброєнням. Повідомляється, що корпус дозволить уникнути каліцтв серед демонстрантів за рахунок своїх округлених форм.

Розганяти натовп роботи зможуть, поєднуючись у рій. Робот буде оснащуватися електрошокером, сіткометами та швидкотвердіючою піною. Черепахоподібна форма дозволить також уникнути того, що його перевернуть протестувальники. Їм просто нема за що схопитися.

Фото: Роспатент

За патентом висота розробки буде близько 80 см або пояс дорослій людині. Передбачається розробка двох модифікацій – робота оперативника та робота-щитоноця. Перший їздитиме на швидкості 50-60 км/год. Його мета полягатиме в тому, щоб затримувати окремих протестувальників і "розсікати" скупчення людей. Друга модифікація встановлюватиме розмежування для поділу активістів.

Описується також і те, як робот працюватиме — під час протестів, один чи в групі робот під'їжджатиме до протестувальників і через гучномовець закликатиме до зупинки акції або залишатиметься на місці до приїзду поліції. Якщо хтось вирішить не підкорятися чи втекти, то на нього робот накине ловчу сітку або заряд швидкотвердіючої піни.

Росгвардія спростовує замовлення патенту

Представник силовиків Валерій Грибакін заявив, що вони не замовляли жодних робіт, і відомство не потребує таких роботів.

"Росгвардія не має стосунку до розробки цього зразка. Зазначені роботи не замовлялися, оскільки така продукція не становить інтересу для відомства", — заявив Грибакін.

Нагадаємо, в РФ провели вогневі випробування групи бойових роботів "Маркер", які самостійно визначили цілі та вийшли на вогневий рубіж. Зазначимо, на навчаннях "Захід-2021" РФ застосувала ударні роботи на "Уран-9" та "Нерехта".