Одно из спецпоздразделений ВСУ получило антиснайперские системы СИЧ М30 (видео)

Комплексы способны вести разведку круглосуточно, в любую погоду и время суток. Они также автоматически определяют оптические приборы врага.

Компания Archer передала две антиснайперские системы СИЧ М30 для спецподразделения Минобороны. Об этом сообщается на странице производителя в Facebook.

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Комплексы имеют специальные охлаждающее тепловизоры СИЧ М30. Они созданы для ведения разведки и наблюдения при любых погодны условиях, а также в любое время суток.

Антиснайперская система способно выявлять, сопровождать и координировать цели. СИЧ М30 позволяет следить за местностью круглые сутки. Она также может автоматически выявлять замаскированные оптические приборы прицеливания и наблюдения врага.

Действовать комплекс может в сложных рельефных условиях и городской застройке. Сама компания специализируется на создании оптических систем разведки или обнаружения.

Напомним, с конца октября в зоне ООС работают все контрснайперские группы: тепловизоры, винтовки, камеры ночного вдиения и радары.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ проходят контрснайперскую подготовку в районе оккупированного Крыма. Все тренировки проводятся с учетом опыта в зоне ООС и АТО.