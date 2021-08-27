"С учетом опыта ООС и АТО": рядом с Крымом военные проводят контрснайперскую подготовку (видео)

"Снайпер должен не только метко стрелять, но и быть очень уравновешенным, уметь сконцентрироваться и самостоятельно принимать решения", — отметил Наев.

На одном из полигонов военной подготовки в Херсонской области проводятся занятия по подготовке снайперов из подразделений, выполняющие задания на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает командование Объединенных сил ВС Украины в Facebook.

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Бойцы отрабатывают вопросы проведения контрснайперских действий снайперскими парами во время обороны. Исходя из оборонительных действий, военные выбирают и подготавливают свои позиции, готовят данные для стрельбы, а также ведут наблюдение.

По словам командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, занятия со снайперами проходят на постоянной основе.

"Во время занятий мы стараемся использовать опыт Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Ведь профессиональный снайпер, кроме умения метко стрелять, должен быть еще и очень уравновешенным, уметь сконцентрироваться, а также самостоятельно принимать правильные и взвешенные решения", — рассказал Наев.

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При этом он отметил, что особенностью занятий является помощь более опытных снайперов своим менее опытным побратимам. Военные действуют по такому алгоритму:

Определение точного расстояния до целей

Скорость и движение ветра

Выстрел по цели.

Напомним, в Украине разрабатывают 23 и 30-мм антиматериальные снайперские пушки, способные пробить в лоб БТР.

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