"З урахуванням досвіду ООС і АТО": поряд з Кримом військові проводять контрснайперську підготовку (відео)

"Снайпер повинен не тільки влучно стріляти, але і бути дуже врівноваженим, вміти концентруватися і самостійно приймати рішення", — зазначив Наєв.

На одному з полігонів військової підготовки в Херсонській області проводяться заняття з підготовки снайперів з підрозділів, які виконують завдання на адмінкордоні з окупованим Кримом. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

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Бійці відпрацьовують питання проведення контрснайперських дій снайперськими парами під час оборони. Виходячи з оборонних дій, військові вибирають і готують свої позиції, готують дані для стрільби, а також проводять спостереження.

За словами командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, заняття зі снайперами проходять на постійній основі.

"Під час занять ми намагаємося використовувати досвід антитерористичної операції й операції Об'єднаних сил. Адже професійний снайпер, крім вміння влучно стріляти, повинен бути ще й дуже врівноваженим, вміти концентруватися, а також самостійно приймати правильні та виважені рішення", — розповів Наєв.

При цьому він зазначив, що особливістю занять є допомога більш досвідчених снайперів своїм менш досвідченим побратимам. Військові діють за таким алгоритмом:

Визначення точної відстані до цілей

Швидкість і рух вітру

Постріл у ціль.

Нагадаємо, в Україні розробляють 23 і 30-мм антиматеріальні снайперські гармати, здатні пробити в лоб БТР.

Зазначимо, що Волкер розповів про зростання ризику вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу.