Один із спецпідрозділів ЗСУ отримав антиснайперські системи СІЧ М30 (відео)

Комплекси здатні вести розвідку цілодобово, за будь-якої погоди та доби. Вони автоматично визначають оптичні прилади ворога

Компанія Archer передала дві антиснайперські системи СІЧ М30 для спецпідрозділу Міноборони. Про це повідомляється на сторінці виробника у Facebook.

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Комплекси мають спеціальні охолоджувальні тепловізори СІЧ М30. Вони створені для ведення розвідки та спостереження за будь-яких погодних умов, а також у будь-який час доби.

Антиснайперська система здатна виявляти, супроводжувати та координувати цілі. СІЧ М30 дозволяє стежити за місцевістю цілодобово. Вона також може автоматично виявляти замасковані оптичні прилади прицілювання та спостереження ворога.

Діяти комплекс може у складних рельєфних умовах та міській забудові. Сама компанія спеціалізується на створенні оптичних систем розвідки чи виявлення.

Нагадаємо, з кінця жовтня в зоні ООС працюють усі контрснайперські групи: тепловізори, гвинтівки, камери нічного впливу та радари.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ проходять контрснайперську підготовку в районі окупованого Криму. Усі тренування проводяться з урахуванням досвіду в зоні ООС та АТО.