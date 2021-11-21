Остановилось сердце. В Днепре скончался майор Руслан Абразовский из 93-й бригады (фото)

Военный за время службы прошел 6 ротаций в зоне ООС, одна из которых продлилась 8 месяцев. В больницу также был эвакуирован с фронта.

В больнице скончался военнослужащий из 93-й бригады майор Руслан Абразовский. Об этом сообщила депутат Винницкого горсовета Елена Верлан-Кульшенко.

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Сообщается, что военного эвакуировали из зоны ООС в днепровскую больницу. За время российско-украинской войны Абразовский прошел 6 ротаций в зоне ООС. Одна из них длилась больше 8 месяцев.

"Майор Руслан Абразовский отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие! Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным!", — написала депутат.

[ + – ] Майор Руслан Абразовский

Она также добавила, что похоронят бойца в городе Литин, откуда он родом. Дата и место церемонии прощания будут объявлены позднее.

Руслан Абразовский родился 18 февраля в 1977 году в городе Литин (Винниццкая область). После завершения школы пошел в Военно-инженерный факультет при ПДАТА в 1998 году. С того времени служил народу Украины. Прошел путь от лейтенанта до майора.

Напомним, украинская разведка показала схему и сообщила дату нападения России. Атака будет с трех сторон. 19 ноября стало известно, что в зоне ООС погиб спецназовец из 8 полка Уберт Мрачковский.