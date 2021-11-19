В зоне ООС погиб спецназовец из 8 полка Уберт Мрачковский

Украинскому военному было 33 года. Принимал участие в боях за Саур-Могилу. Был награжден орденом "За мужество" III степени.

Стало известно имя бойца, который погиб сегодня в результате обстрела оккупантов. Им оказался боец из 8 полка спецназначения, старший солдат Уберт Мрачковский. Об этом сообщает пресс-служба Командования ССО.

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"Украина потеряла Воина. Он навсегда останется в списках военной части и в нашей памяти. Воин выиграл войну и отдал дань нашей общей Победе", — пишут в Командовании.

Сообщается, что погибшему было 33 года. Он получил несовместимое с жизнью ранение. Уберт Мрачковский принимал участие в боях за Саур-могилу в составе 51 механизированной бригады. 3 ноября 2015 года был награжден орденом "За мужество" III ступени за личное мужество, добросовестную и безупречную службу Украинскому народу и образцовое исполнение воинского долга.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли шестеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября; Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября; Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Уберт Мрачкоский (1988 года рождения) — погиб 19 ноября.

Напомним, за сутки враг обстрелял украинские позиции четыре раза, три из которых были с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Отметим, что СБУ задержали одного из лидеров оккупантов ОРЛО, который принимал участие в захвате Луганского аэропорта.