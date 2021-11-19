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Военный Фокус Российско-украинская война

В результате обстрела оккупантов погиб боец ВСУ, - штаб ООС

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Фото: Слово і діло

Российские оккупационные формирования обстреливали украинские позиции 4 раза. Для Украины это шестой погибший военный в ноябре.

В зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 4 обстрелов. В результате погиб боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки из 4 обстрелов три были с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью. На момент написания новости личность погибшего неизвестна.

Оккупанты вели огонь в следующих направлениях:

  • В сторону Марьинки — два обстрела из 122-мм артиллерии и минометов 82-мм
  • В сторону Лопаскино — обстрел из 82-мм миномета
  • В районе Причепиловки из огнестрельного оружия

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли шестеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):

  1. Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября;
  2. Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября;
  3. Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября;
  4. Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября;
  5. Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября.
  6. Военнослужащий ВСУ — погиб 19 ноября.

Напомним, 12 ноября погибло двое бойцов из 79-й бригады в результате подрыва на противотанковой мине. При этом по информации главы разведки, пик российских войск у украинских границ ожидается в январе 2022 года.