В результате обстрела оккупантов погиб боец ВСУ, - штаб ООС
Российские оккупационные формирования обстреливали украинские позиции 4 раза. Для Украины это шестой погибший военный в ноябре.
В зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 4 обстрелов. В результате погиб боец ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Сообщается, что за минувшие сутки из 4 обстрелов три были с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью. На момент написания новости личность погибшего неизвестна.
Оккупанты вели огонь в следующих направлениях:
- В сторону Марьинки — два обстрела из 122-мм артиллерии и минометов 82-мм
- В сторону Лопаскино — обстрел из 82-мм миномета
- В районе Причепиловки из огнестрельного оружия
В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли шестеро украинских военных (по ссылкам детали смерти):
- Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября;
- Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября;
- Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября;
- Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября;
- Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября.
- Военнослужащий ВСУ — погиб 19 ноября.
Напомним, 12 ноября погибло двое бойцов из 79-й бригады в результате подрыва на противотанковой мине. При этом по информации главы разведки, пик российских войск у украинских границ ожидается в январе 2022 года.