Унаслідок обстрілу окупантів загинув боєць ЗСУ, — штаб ООС
Російські окупаційні формування обстрілювали українські позиції чотири рази. Для України це шостий загиблий військовий у листопаді.
У зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано 4 обстріли. Унаслідок цього загинув боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Повідомляється, що за минулу добу із 4 обстрілів три були із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Український військовий отримав поранення, несумісне із життям. На момент написання новини особа загиблого невідома.
Окупанти вели вогонь у таких напрямках:
- У бік Мар'їнки — два обстріли зі 122-мм артилерії та мінометів 82-мм
- У бік Лопаскиного — обстріл з 82-мм міномета
- У районі Причепилівки з вогнепальної зброї
У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули шестеро українських військових (за посиланнями деталі смерті):
- Сергій Єлисєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада;
- Тетяна Алхімова (1997 року народження) — загинула 6 листопада;
- Віталій Павлисько (29.11.1973) — загинув 7 листопада;
- Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада;
- Вадим Федосеєв (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада.
- Військовослужбовець ЗСУ, який загинув 19 листопада.
Нагадаємо, 12 листопада загинуло двоє бійців із 79-ї бригади внаслідок підриву на протитанковій міні. При цьому, за інформацією голови розвідки, пік маневрів російських військ біля українських кордонів очікується в січні 2022 року.