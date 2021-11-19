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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Унаслідок обстрілу окупантів загинув боєць ЗСУ, — штаб ООС

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зона оос, втрати зона оос
Фото: Слово і діло

Російські окупаційні формування обстрілювали українські позиції чотири рази. Для України це шостий загиблий військовий у листопаді.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано 4 обстріли. Унаслідок цього загинув боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що за минулу добу із 4 обстрілів три були із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Український військовий отримав поранення, несумісне із життям. На момент написання новини особа загиблого невідома.

Окупанти вели вогонь у таких напрямках:

  • У бік Мар'їнки — два обстріли зі 122-мм артилерії та мінометів 82-мм
  • У бік Лопаскиного — обстріл з 82-мм міномета
  • У районі Причепилівки з вогнепальної зброї

У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули шестеро українських військових (за посиланнями деталі смерті):

  1. Сергій Єлисєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада;
  2. Тетяна Алхімова (1997 року народження) — загинула 6 листопада;
  3. Віталій Павлисько (29.11.1973) — загинув 7 листопада;
  4. Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада;
  5. Вадим Федосеєв (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада.
  6. Військовослужбовець ЗСУ, який загинув 19 листопада.

Нагадаємо, 12 листопада загинуло двоє бійців із 79-ї бригади внаслідок підриву на протитанковій міні. При цьому, за інформацією голови розвідки, пік маневрів російських військ біля українських кордонів очікується в січні 2022 року.