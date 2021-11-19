У зоні ООС загинув спецпризначенець із 8 полку Уберт Мрачковський
Українському військовому було 33 роки. Брав участь у боях за Саур-Могилу. Був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Стало відоме ім'я бійця, який загинув сьогодні внаслідок обстрілу окупантів. Ним виявився боєць із 8 полку спецпризначення, старший солдат Уберт Мрачковський. Про це повідомляє пресслужба Командування СЗГ.
"Україна втратила Воїна. Він назавжди залишиться у списках військової частини та в нашій пам'яті. Воїн виграв війну і віддав данину нашій спільній Перемозі", — пишуть у Командуванні.
Повідомляється, що загиблому було 33 роки. Він отримав несумісне із життям поранення. Уберт Мрачковський брав участь у боях за Саур-Могилу у складі 51 механізованої бригади. 3 листопада 2015 року був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за особисту мужність, сумлінну та бездоганну службу Українському народу та зразкове виконання військового обов'язку.
У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули шестеро українських військових (за посиланням деталі смерті):
- Сергій Єлисєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада;
- Тетяна Алхімова (1997 року народження) – загинула 6 листопада;
- Віталій Павлисько (29.11.1973) – загинув 7 листопада;
- Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада;
- Вадим Федосеєв (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада;
- Уберт Мрачковський (1988 року народження) – загинув 19 листопада.
Нагадаємо, за добу ворог обстріляв українські позиції чотири рази, три з яких були із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.
Зазначимо, що СБУ затримала одного з лідерів окупантів ОРЛО, який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.