Зупинилося серце. У Дніпрі помер майор Руслан Абразовський із 93-ї бригади (фото)

Військовий за час служби пройшов 6 ротацій у зоні ООС, одна з яких тривала 8 місяців. До лікарні його було евакуйовано також з фронту.

У лікарні помер військовослужбовець із 93-ї бригади майор Руслан Абразовський. Про це повідомила депутат Вінницької міськради Олена Верлан-Кульшенко.

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Повідомляється, що військового евакуювали із зони ООС до дніпровської лікарні. За часи російсько-української війни Абразовський пройшов 6 ротацій у зоні ООС. Одна з них тривала понад 8 місяців.

"Майор Руслан Абразовський віддав своє життя, захищаючи наш спокій! Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним!", — написала депутат.

[ + – ] Майор Руслан Абразовський

Вона також додала, що поховають бійця у місті Літин, звідки він родом. Дата і місце церемонії прощання буде оголошено пізніше.

Руслан Абразовський народився 18 лютого 1977 року в місті Літин (Вінницька область). Після закінчення школи пішов у Військово-інженерний факультет при ПДАТА у 1998 році. З того часу служив народу України. Пройшов шлях від лейтенанта до майора.

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