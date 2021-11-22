Впереди планеты всей. КНР снова провел испытания "невозможной" гиперзвуковой ракеты, - FT

Эксперты из DARPA по-прежнему не могут понять, каким образом Китаю удалось произвести подобное вооружение, ведь оно преодолевает законы физики.

Китай продолжает проводить испытания гиперзвукового оружия, которое показывает опережение в технологическом развитии КНР над другими странами. Об этом сообщает Financial Times.

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Сообщается, что эксперты из DAPRA до сих пор не уверены, каким образом Китаю удалось произвести подобное вооружение. Июльское испытание вызывает недоумение. Оно преодолевает законы физики.

Нынешние испытания также имеют свои неопределенности, например, что было целью для ракеты, а также какого класса была ракета — "воздух-воздух" или же это ракета для уничтожения ПРО.

На данный момент ни одна страна в мире не достигла подобного уровня инженерных успехов. Американские военные изучают данные, связанные с испытаниями и пытаются понять, как Китай смог это сделать.

"Это событие волнует нас, как и всех, кто стремится к миру и стабильности в регионе и за его пределами", — заявил представитель Совбеза США изданию.

Официальные лица США прекрасно понимают, что Китай опережает Пентагон в гиперзвуковом оружии. Но испытание 27 июля показало, что ракетные силы Народно-освободительной армии модернизируются даже быстрее, чем многие прогнозировали. Это было подкреплено тем, что Пекин успешно сочетал орбитальную систему с гиперзвуковым оружием, способным стрелять ракетами.

"Мы совершенно не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами. В последние годы США придумывают фразы про "китайскую угрозу", чтобы оправдать расширение своего вооружения и разработку гиперзвукового оружия", — заявил китайский посол Лю Пэнъюй.

Напомним, 16 октября стало известно, что Китай проводил секретные испытания новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета облетела Землю на низкой орбите. Позднее в Китае заявили, что это был космический аппарат, а не ракета.