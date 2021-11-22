Попереду планети всієї. КНР знову провів випробування "неможливої" гіперзвукової ракети, — FT

Експерти з DARPA, як і раніше, не можуть зрозуміти, яким чином Китаю вдалося зробити подібне озброєння, адже воно долає закони фізики.

Китай продовжує проводити випробування гіперзвукової зброї, яка показує випередження в технологічному розвитку КНР над іншими країнами. Про це повідомляє Financial Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що експерти з DAPRA досі не впевнені, як Китаю вдалося зробити подібне озброєння. Липневе випробування викликає подив. Воно долає закони фізики.

Нинішні випробування також мають свої невизначеності, наприклад, що було метою для ракети, а також якого класу була ракета — "повітря-повітря" чи ракета для знищення ПРО.

Наразі жодна країна у світі не досягла такого рівня інженерних успіхів. Американські військові вивчають дані, пов'язані з випробуваннями та намагаються зрозуміти, як Китай зміг це зробити.

"Ця подія хвилює нас, як і всіх, хто прагне миру та стабільності в регіоні та за його межами", — заявив представник Ради безпеки США виданню.

Офіційні особи США чудово розуміють, що Китай випереджає Пентагон у гіперзвуковій зброї. Але випробування 27 липня показало, що ракетні сили Народно-визвольної армії модернізуються навіть швидше, ніж багато хто прогнозував. Це було підкріплено тим, що Пекін успішно поєднував орбітальну систему з гіперзвуковою зброєю, здатною стріляти ракетами.

"Ми абсолютно не зацікавлені в гонці озброєнь із іншими країнами. В останні роки США вигадують фрази про "китайську загрозу", щоб виправдати розширення свого озброєння та розробку гіперзвукової зброї", — заявив китайський посол Лю Пен'юй.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що Китай проводив секретні випробування нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті. Пізніше в Китаї заявили, що це був космічний апарат, а не ракета.