Как заявляют в российской разведке, ситуация схожа тем, что США и ЕС укрепляют у Украины "чувство вседозволенности и безнаказанности", что напоминает действия Саакашвили в 2008 году.

В Службе внешней разведки России заявили, что ситуация, которая сейчас наблюдается в Украине очень схожа с тем, что было перед началом войны в Грузии в 2008 году. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на публикацию разведки.

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Сообщается, что ситуация схожа с грузинской тем, что тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии, и ему это "дорого обошлось".

"Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие "достоверные сведения" о таких намерениях России", — заявляют в публикации.

При этом в Службе выразили "крайнюю обеспокоенность" провокационной политикой США и ЕС, которые укрепляют у Украины "чувство вседозволенности и безнаказанности", что также напоминает Грузию в 2008 году. Также они уверяют, что информация о концентрации войск для военной операции против Украины ложна.

Напомним, согласно информации Bloomberg, Россия уже призвала десятки тысяч резервистов, которые будут обеспечивать безопасность на захваченных территориях.

По информации украинской разведки, Россия нападет в конце января — начале февраля 2022 года. Сначала будет ряд психологических операций для подрыва способности Украины к защите, а потом авиаудары, артиллерийская атака и бронетехники. Атака будет идти на Одессу, Мариуполь и со стороны Беларуси.