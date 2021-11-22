У розвідці РФ порівняли стан справ в Україні із ситуацією в Грузії перед війною 2008 року

Як заявляють у російській розвідці, ситуація схожа на те, що США та ЄС зміцнюють в України "почуття вседозволеності та безкарності", що нагадує дії Саакашвілі у 2008 році.

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що ситуація, яка наразі спостерігається в Україні, дуже схожа на те, що було перед початком війни в Грузії у 2008 році. Про це повідомляє Газета.ру, посилаючись на публікацію розвідки.

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Повідомляється, що ситуація схожа на грузинську тим, що тоді Міхеіл Саакашвілі "зірвався з ланцюга" і намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії, і йому це "дорого обійшлося".

"Американці малюють страшну картину того, як полчища російських танків почнуть руйнувати українські міста, переконують, що мають якісь "достовірні відомості" про такі наміри Росії", — заявляють у публікації.

При цьому в Службі висловили "крайнє занепокоєння" провокаційною політикою США та ЄС, які зміцнюють в України "почуття вседозволеності та безкарності", що також нагадує Грузію у 2008 році. Також вони запевняють, що інформація про концентрацію військ для військової операції проти України є хибною.

Нагадаємо, згідно з інформацією Bloomberg, Росія вже закликала десятки тисяч резервістів, які організовуватимуть безпеку на захоплених територіях.

За інформацією української розвідки, Росія нападе наприкінці січня — на початку лютого 2022 року. Спочатку буде низка психологічних операцій для підриву здатності України до захисту, а потім авіаудари, артилерійська атака та бронетехніки. Атака йтиме на Одесу, Маріуполь та з боку Білорусі.