"Нет договоров": США не обязаны защищать Украину от агрессии в РФ

Последнее время Штаты проводят учения в Европе, к которым часто привлекаются украинские военные. Например, пролет бомбардировщиков B1-B в сопровождении летчиков ВСУ.

В США Белый дом обратился в Пентагон с запросом передать детальную информацию об американских учениях в Европе, направленные для сдерживания России. Об этом сообщает The Washington Post.

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Сообщается, что некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что учения стали слишком провокационными. Во многих случаях привлекаются страны, которые не входят в НАТО — Украина и Грузия. США не имеют никаких договоров, которые бы обязывали защищать эти две страны. Но в то же время Украина и Грузия страдают от вторжения России.

Примером учений, которые "выходят за определенные рамки", называют заход американских эсминцев в Баренцево море, совместные учения стратегических бомбардировщиков B1-B Lancer с украинскими истребителями, а также пролет B-52 в украинском воздушном пространстве. Как пишут в издании, некоторые из этих мероприятий создали опасные ситуации.

Американские мероприятия для сдерживания России должны стать более продуманными из-за нынешней напряженности между РФ и Западом. Практика, когда учения стали более агрессивными, начались во времена президента Трампа. Его администрация и Пентагон таким образом хотели дать сигнал Кремлю о том, что ситуация 2014 года не повторится.

Напомним, в США обсуждают дополнительные поставки вооружения Украине: вертолеты, ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin.

Фокус сообщал, что по данным украинской разведки, Россия стянула к границам Украины 94 тысячи военных, которые могут атаковать нашу страну в конце января — начале февраля.