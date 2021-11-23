"Немає договорів": США не зобов'язані захищати Україну від агресії в РФ

Останнім часом Штати проводять навчання у Європі, до яких часто залучаються українські військові. Наприклад, проліт бомбардувальників B1-B у супроводі льотчиків ЗСУ.

У США Білий дім звернувся до Пентагона із запитом передати детальну інформацію про американські навчання в Європі, спрямовані на стримування Росії. Про це повідомляє The Washington Post.

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Повідомляється, що деякі експерти висловлюють стурбованість тим, що навчання стали надто провокаційними. У багатьох випадках залучаються країни, які не входять до НАТО — Україна та Грузія. США не мають жодних договорів, які б зобов'язували захищати ці дві країни. Але водночас Україна та Грузія страждають від вторгнення Росії.

Прикладом навчань, які "виходять за певні межі", називають захід американських есмінців у Баренцеве море, спільні навчання стратегічних бомбардувальників B1-B Lancer з українськими винищувачами, а також проліт B-52 в українському повітряному просторі. Як пишуть у виданні, деякі з цих заходів створили небезпечні ситуації.

Американські заходи для стримування Росії мають стати продуманішими через нинішню напруженість між РФ і Заходом. Практика, коли навчання стали більш агресивними, розпочалися за часів президента Трампа. Його адміністрація та Пентагон так хотіли дати сигнал Кремлю про те, що ситуація 2014 року не повториться.

Нагадаємо, у США обговорюють додаткові поставки озброєння Україні: вертольоти, ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin.

Фокус повідомляв, що за даними української розвідки, Росія стягнула до кордонів України 94 тисячі військових, які можуть атакувати нашу країну наприкінці січня — на початку лютого.