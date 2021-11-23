ОБСЕ впервые опубликовала фото российских РСЗО "Град-К" в руках оккупантов

Пророссийские боевики обустроили в одном из сел Донецкой области военный полигон, где скопили 12 установок реактивного огня.

Миссия ОБСЕ опубликовала снимок скопления реактивных систем залпового огня, в том числе и состоящие только на вооружении РФ "Град-К". Об этом сообщается в отчете наблюдателей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Снимки наблюдатели сделали в начале ноября, пятого числа. Их сделали в районе Терновое (Донецкая область, Шахтерский район, — Фокус). На опубликованных кадрах видно 12 установок реактивной артиллерии. Среди них есть два БМ-21 "Град-К". Остальные установки это БМ-21 "Град". Их обнаружили в 25 км от линии разграничения.

[ + – ] На фото БМ-21 "Град-К" и "Град" Фото: OSCE

Как передает Милитарный, возле Тернового оккупанты обустроили военный полигон.

БМ-21 "Град-К" — это российская модернизация советских "Градов". Ракетную установку перенесли с Урал-375Д на шасси КамаАЗ-5350. Впервые модификацию показали в Перми в 2011 году. Ее российские оккупационные формирования начали использовать еще в 2015 году.

[ + – ] Полигон оккупационных формирований РФ в Терновом Фото: скриншот

Напомним, 10 ноября стало известно, что ОБСЕ зафиксировало у оккупантов РСЗО "Град-К".

Ранее сообщалось, что по информации британских исследователей, в сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели. Они попали в РФ через чешскую компанию, которая управляется россиянами.