ОБСЄ вперше опублікувала фото російських РСЗВ "Град-К" у руках окупантів

Проросійські бойовики облаштували в одному із сіл Донецької області військовий полігон, де зібрали 12 настанов реактивного вогню.

Місія ОБСЄ опублікувала знімок скупчення реактивних систем залпового вогню, зокрема і "Град-К", які перебувають лише на озброєнні РФ. Про це повідомляється у звіті спостерігачів.

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Знімки спостерігачі зробили на початку листопада п'ятого числа. Їх зробили в районі Тернового (Донецька область, Шахтарський район — Фокус ). На опублікованих кадрах видно 12 настанов реактивної артилерії. Серед них є два БМ-21 "Град-К". Інші установки це БМ-21 "Град". Їх виявили за 25 км від лінії розмежування.

[ + – ] На фото БМ-21 "Град-К" та "Град" Фото: OSCE

Як передає Мілітарний, біля Тернового окупанти облаштували військовий полігон.

БМ-21 "Град-К" — це російська модернізація радянських "Градів". Ракетну установку перенесли з Урал-375Д на шасі КамАЗ-5350. Уперше модифікацію показали в Пермі у 2011 році. Її російські окупаційні формування почали використовувати ще у 2015 році.

[ + – ] Полігон окупаційних формувань РФ у Терновому Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що ОБСЄ зафіксувала в окупантів РСЗВ "Град-К".

Раніше повідомлялося, що за інформацією британських дослідників, у збитих російських БПЛА на Донбасі використовуються німецькі двигуни. Вони потрапили до РФ через чеську компанію, яка перебуває під керівництвом росіян.