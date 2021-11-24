В РФ новую версию гибели "Курска" поддержало уже три офицера флота

Капитан 1 ранга Юрий Юрченко считает, что было столкновение с американской субмариной, которая перед этим, возможно, торпедировала "Курск". Однако это сейчас ничего уже не поменяет.

Капитан 1-го ранга, Герой России Юрий Юрченко подтвердил версию бывшего командующего Северным флотом Вячеслава Попова о том, что подлодка "Курск" утонула в результате столкновения с натовской субмариной. Об этом сообщает МК.ru

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По словам Юрченко, 12 августа 2000 года столкнулась российская и американская подлодка, сразу было сказано, что на грунте обнаружена иностранная субмарина. При этом он не исключил, что перед столкновением было и торпедирование.

"Это было столкновение, но, возможно, было и торпедирование. На американских подводных лодках стоит система, которая включается с выходом из базы, и если идет практическая стрельба, подводная лодка "слышит" шум торпедного залпа, то автоматически применяется оружие вне зависимости от действий человека", — заявил Юрченко.

При этом он считает, что заявление Попова ничего не изменят так как есть утвержденная правительством версия произошедшего, которую не изменят. А на вопрос журналистов, почему заявление прозвучало именно сейчас, Юрченко ответил, что с "американцами мы уже не дружим".

Версию Попова также поддерживает экс-начальник штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко. По его словам, косвенные признаки подтверждают версию о столкновении с иностранной субмариной.

Напомним, 22 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО. Сигнал SOS был от натовского судна, а не российского.

Фокус детально описал, что известно о новой версии гибели подлодки "Курска".