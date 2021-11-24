В РФ нову версію загибелі "Курська" підтримало вже три офіцери флоту

Капітан 1 рангу Юрій Юрченко вважає, що було зіткнення з американською субмариною, яка перед цим, можливо, торпедувала "Курськ". Однак це зараз нічого вже не змінить.

Капітан 1-го рангу, Герой Росії Юрій Юрченко підтвердив версію колишнього командувача Північного флоту В'ячеслава Попова про те, що підводний човен "Курськ" потонув унаслідок зіткнення з натівською субмариною. Про це повідомляє МК.ru

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За словами Юрченка, 12 серпня 2000 року зіткнувся російський і американський підводні човни, відразу було сказано, що на ґрунті виявлено іноземну субмарину. При цьому він не виключив, що перед зіткненням було торпедування.

"Це було зіткнення, але, можливо, було й торпедування. На американських підводних човнах стоїть система, яка включається з виходом із бази, і якщо йде практична стрілянина, підводний човен "чує" шум торпедного залпу, то автоматично застосовується зброя незалежно від дій людини", — заявив Юрченко.

При цьому він вважає, що заяви Попова нічого не змінять, оскільки є затверджена урядом версія події, яку не змінять. А на запитання журналістів, чому заява прозвучала саме зараз, Юрченко відповів, що з "американцями ми вже не дружимо".

Версію Попова також підтримує ексначальник штабу ВМФ адмірал Віктор Кравченко. За його словами, опосередковані ознаки підтверджують версію про зіткнення з іноземною субмариною.

Нагадаємо, 22 листопада екскомандувач Північного флоту адмірал В'ячеслав Попов заявив, що "Курськ" затонула від зіткнення з субмариною НАТО. Сигнал SOS був від натівського судна, а не російського.

Фокус детально описав, що відомо про нову версію загибелі підводного човна "Курськ".