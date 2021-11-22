Підводний човен "Курськ" затонув від зіткнення з субмариною НАТО, — адмірал (відео)

Сигнал SOS, як стверджує адмірал Попов, подавав не російський підводний човен, а натівська субмарина.

Атомний підводний човен "Курськ", який затонув у 2000 році в Баренцевому морі, загинув унаслідок зіткнення з субмариною НАТО. Про це заявив колишній командувач Північного флоту адмірал В'ячеслав Попов.

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За його словами, він упевнений у тому, що підводний човен НАТО проводив стеження за "Курськом", але через погані умови в морі зіткнувся з російською субмариною. Унаслідок зіткнення на "Курську" вибухнув відсік із боєприпасами, від якого постраждали обидва підводні човни.

"Я з імовірністю 90% знаю назву її, але для того, щоб публічно називати, потрібно мати докази та викласти їх. Я їх викласти не можу. Натівський підводний човен. І він був там, у районі, де він зіткнувся з "Курськом", – сказав Попов.

Адмірал стверджує, сигнали SOS подавав не "Курськ", а саме натівський підводний човен, тому що російські військові судна не можуть подавати такі сигнали.

"На військових корабля SOS немає, а в "ті" часи тим більше. Це подають цивільні судна", — зазначив адмірал.

Попов також розповів, що звуки, які видавало підводне судно, було видано не руками людини, а якимось механізмом. При чому, за його словами, експерти встановили, що це були механізми не російського, а "іноземного підводного човна". Коли судна вийшли в район вихідних сигналів, то за допомогою акустичних систем вони виявили підводний об'єкт. Попов стверджує, що це була натівська субмарина, яка сильно постраждала внаслідок зіткнення з "Курськом" і вибуху боєприпасів на російському підводному човні.

Раніше повідомлялося, що на одному з банерів у павільйоні "Росія — моя історія" на ВДНГ заклеїли дату загибелі підводного човна "Курськ". Представник пресслужби проекту не зміг пояснити причини цього.