В Украине создали противодиверсионную оборону флота Военно-морских сил (фото)

Военные во время учений отрабатывали новые способы применения оружия против подводных диверсантов, а также принятие решений в условиях меняющейся обстановки.

Военно-морские силы Украины за год создали полноценную противодиверсионную оборону для национального флота. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ в Facebook.

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В Одессе и в акватории Черного моря было проведено инструкторско-методическое занятие "организация противоподводной диверсионной обороны пунктов базирования". Также были подведены итоги 2021 года. Как заявляет командующий ВМС Алексей Неижпапа, в Украине за год прошла полная апробация противодиверсионной обороны флота. В результате учений ожидаются предложения для улучшения обороны.

Фото: АрміяInform

Члены экипажей кораблей и катеров отрабатывали задачи по обороне от диверсий, в частности новые способы и методы по поиску подводных диверсантов, а также применение оружия против них.

Фото: АрміяInform

"Мы создали несколько обучающих групп. Они поочередно переходили из одного учебного места в другое, где им демонстрировали работу расчетов на постах по освещению надводной и подводной обстановки, водолазного, плавпостного и берегового патруля", — заявил командир флотилии ВМСУ, капитан 1 ранга Юрий Федаш.

Во время этих маневров военные командиры отрабатывали принятие решений во время меняющейся обстановки, а также порядок применения оружия в современных условиях.

Фото: АрміяInform

Напомним, на учениях морпехи блокировали силы врага, а также десантировались с вертолетов и кораблей.

Также в Украине прошли масштабные учения Десантно-штурмовых войск с применением авиации и бронетехники.