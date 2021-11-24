В Україні створили протидиверсійну оборону флоту Військово-морських сил (фото)

Військові під час навчань відпрацьовували нові способи застосування зброї проти підводних диверсантів, а також ухвалення рішень в умовах мінливої обстановки.

Військово-морські сили України протягом року створили повноцінну протидиверсійну оборону для національного флоту. Про це повідомляє пресслужба ВМСУ у Facebook.

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В Одесі та в акваторії Чорного моря було проведено інструкторсько-методичне заняття "Організація протипідводної диверсійної оборони пунктів базування". Також було підбито підсумки 2021 року. Як заявляє командувач ВМС Олексій Неїжпапа, в Україні за рік відбулася повна апробація протидиверсійної оборони флоту. У результаті навчань очікуються пропозиції щодо покращення оборони.

Фото: АрміяInform

Члени екіпажів кораблів і катерів відпрацьовували завдання з оборони від диверсій, зокрема нові способи та методи пошуку підводних диверсантів, а також застосування зброї проти них.

Фото: АрміяInform

"Ми створили кілька навчальних груп. Вони по черзі переходили з одного навчального місця в інше, де їм демонстрували роботу розрахунків на постах із висвітлення надводної та підводної обстановки, водолазного, плавного та берегового патруля", — заявив командир флотилії ВМСУ, капітан 1 рангу Юрій Федаш.

Під час цих маневрів військові командири відпрацьовували ухвалення рішень під час мінливої обстановки, а також порядок застосування зброї в сучасних умовах.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, на навчаннях морпіхи блокували сили ворога, а також десантувалися з вертольотів і кораблів.

Також в Україні відбулися масштабні навчання Десантно-штурмових військ із застосуванням авіації та бронетехніки.