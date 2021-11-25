"Усложняет работу ПВО": в Украине протестировали систему радиоэлектронной защиты "Омут" (фото)

Новая система способна мешать работе зенитно-ракетным комплексам, например "Бук-М2", состоящий на вооружении Российской Федерации.

Военно-воздушные силы Украины, зенитные ракетные войска и компания "Радионикс" провели совместные учения для тестирования новой системы радиоэлектронной защиты "Омут". Об этом сообщает Defense Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Сообщается, что "Омут" тестировали против целого ряда зенитно-ракетных комплексов:

С-125

"Бук-М1"

С-300

Система защиты создает имитационные препятствия для радаров ЗРК, а также радиолокационным головкам самонаведения ракет, входящим в диапазон рабочих частот "Омута". Украинская разработка существенно усложняет работу зенитно-ракетным комплексам. В зависимости от системы, "Омут" может создавать для радара как одну ложную цель, так и сразу несколько. Это препятствует выявлять и захватывать реальные цели.

Если радиолокационная станция ЗРК возьмет на прицел ложную цель, то даже оператор не поймет этого из-за реалистичных характеристики имитационных целей. Сейчас комплекс способен работать в диапазоне, покрывающий зону действия не только "Бук-М1", но и "Бук-М2", состоящий на вооружении России.

[ + – ] Бук-М2 Фото: Defense Express

Напомним, для разработки прототипа зенитно-ракетной системы "Кільчень" нужно 5 лет и 7 млрд гривен.

Ранее в Турции провели успешное испытание зенитной ракеты Siper дальнего радиуса действия.