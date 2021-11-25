"Ускладнює роботу ППО": в Україні протестували систему радіоелектронного захисту "Омут" (фото)

Нова система здатна заважати роботі зенітно-ракетних комплексів, наприклад "Бук-М2", що перебуває на озброєнні Російської Федерації.

Військово-повітряні сили України, зенітні ракетні війська та компанія "Радіонікс" провели спільні навчання для тестування нової системи радіоелектронного захисту "Омут". Про це повідомляє Defense Express.

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Повідомляється, що "Омут" тестували проти низки зенітно-ракетних комплексів:

С-125;

"Бук-М1";

С-300.

Система захисту створює імітаційні перешкоди для радарів ЗРК, а також радіолокаційних головок самонаведення ракет, що входять до діапазону робочих частот "Омута". Українська розробка суттєво ускладнює роботу зенітно-ракетних комплексів. Залежно від системи, "Омут" може створювати для радара як одну хибну ціль, так і відразу кілька. Це перешкоджає виявляти та захоплювати реальні цілі.

Якщо станція радіолокації ЗРК візьме на приціл помилкову ціль, то навіть оператор не зрозуміє цього через реалістичні характеристики імітаційних цілей. Зараз комплекс здатний працювати в діапазоні, що покриває зону дії не тільки "Бук-М1", а й "Бук-М2", що перебуває на озброєнні Росії.

[ + – ] Бук-М2 Фото: Defense Express

Нагадаємо, для розробки прототипу зенітно-ракетної системи "Кільчень" потрібно 5 років і 7 млрд гривень.

Раніше в Туреччині провели успішне випробування зенітної ракети Siper далекого радіусу дії.