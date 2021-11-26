Первый контракт. Китай начал поставку новейших легких танков VT5 в Бангладеш (фото)

В рамках контракта армия Бангладеша получит 44 танка. Они имеют легкую защиту, но вместе с тем и мощное оружие с возможностью запуска управляемых ракет.

Бангладеш начал получать первые танки VT5, подписанные в рамках контракта с Китаем, который был подписан в 2019 году. Об этом сообщает Army Recognition.

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Сообщается, что поставки легких танков в Бангладеш происходит параллельно поставкам в китайскую Национально-освободительную армию. В течение нескольких лет Китай является основным поставщиком вооружения в Бангладеш, например, КНР уже поставляла танки Type 59G, РСЗО WS-22 и различные зенитно-ракетные комплексы.

Сейчас началась поставка 44 легких танков VT5. Это легкий боевой танк, разработанный китайской оборонной компанией NORINCO. Бронетехника дебютировала на выставке в 2016 году.

[ + – ] VT5 Фото: скриншот

В качестве основного вооружения используется 105-мм нарезная пушка с максимальной дальностью стрельбы в 3000 метров. Также есть возможность запуска управляемых ракет на дистанцию до 5000 метров. Его вес составляет 36 тонн (для сравнения украинский Оплот весит 51 тонну, а американский M1 Abrams — 61 тонну). Основные характеристики VT5:

Экипаж — 3 человека

Максимальная скорость — 70 км/ч по шассе

Вооружение — 105-мм пушка, зенитный пулемет калибром 12,7 мм, а также спаренный пулемет 7,62 мм.

Бронирование танка выполнено из цельносварной стальной брони, обеспечивающей защиту от выстрелов из стрелкового оружия и осколков снарядов. Может дополнительно оснащаться композитной броней или реактивной броней. Реактивная броня реагирует на удар по танку взрывом, чтобы уменьшит технике. Наиболее эффективен против кумулятивных зарядов.

Напомним, Великобритания перебросит в Германию танки и БМП на случай войны с Россией, в том числе Challenger 3.

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