Перший договір. Китай почав постачання нових легких танків VT5 у Бангладеш (фото)

У межах контракту армія Бангладеша отримає 44 танки. Вони мають легкий захист, але водночас і потужну зброю з можливістю запуску керованих ракет.

Бангладеш почав отримувати перші танки VT5, підписані в межах контракту з Китаєм, який було підписано у 2019 році. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що постачання легких танків до Бангладешу відбувається паралельно з постачанням до китайської Національно-визвольної армії. Протягом кількох років Китай є основним постачальником озброєння в Бангладеш, наприклад, КНР уже постачала танки Type 59G, РСЗВ WS-22 та різні зенітно-ракетні комплекси.

Наразі почалося постачання 44 легких танків VT5. Це легкий бойовий танк, розроблений китайською оборонною компанією NORINCO. Бронетехніка дебютувала на виставці в 2016 році.

[ + – ] VT5 Фото: скриншот

Як основне озброєння використовується 105-мм нарізна гармата з максимальною дальністю стрілянини 3 000 метрів. Також є можливість запуску керованих ракет на дистанцію до 5 000 метрів. Його вага становить 36 тонн (для порівняння українська Оплот важить 51 тонну, а американський M1 Abrams — 61 тонну). Основні характеристики VT5:

екіпаж — 3 особи;

максимальна швидкість — 70 км/год по шасі;

озброєння — 105-мм гармата, зенітний кулемет калібром 12,7 мм, а також спарений кулемет 7,62 мм.

Бронювання танка виконано з цільнозварної сталевої броні, що забезпечує захист від пострілів зі стрілецької зброї та осколків снарядів. Може додатково оснащуватися композитною бронею чи реактивною бронею. Реактивна броня реагує на удар по танку вибухом, щоб зменшити техніку. Найбільш ефективний проти кумулятивних зарядів.

Нагадаємо, Великобританія перекине в Німеччину танки та БМП на випадок війни з Росією, зокрема Challenger 3.

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