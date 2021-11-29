"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко о вероятной эскалации на Донбассе

По словам президента, Украина безосновательно усиливает границы с его страной, перебрасывая туда военный контингент. При этом в случае войны "ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности поддержать Россию в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает государственный телеканал Белта.

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По словам Лукашенко, Украина начала готовиться к усилению на границах у Беларуси не имея для этого никакого повода. При этом на Западе начинают утверждать, что Россия планирует напасть на Украину под прикрытием мигрантского кризиса на границе с Польшей. Лукашенко утверждает, что у него таких данных нет.

"Они (Украина) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", — заявил президент Беларуси.

Он добавил, что в связи с угрозой Украина начала усиливать свои границы, перебросив туда около 8 тысяч военных. Отметим, что вероятнее всего, президент имел в виду спецоперацию "Полесье" украинской погранслужбы с рядом силовых ведомств. Она направлена на увеличении сил и средств на небезопасной части границы из-за опасности вторжения мигрантов.

Напомним, согласно информации украинской разведки, в январе-феврале 2022 года возможно нападение России. Часть батальонно-тактических групп будет направлена со стороны Беларуси. При этом посол РФ в Британии не исключает войны с Западом. Он отрицает намерения Кремля начать новую военную операцию против Украины, но заявляет о высоком риске войны из-за нестабильности на Донбассе.