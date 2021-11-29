"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко про ймовірну ескалацію на Донбасі

За словами президента, Україна безпідставно посилює кордони з його країною, перекидаючи туди військовий контингент. При цьому в разі війни "зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність підтримати Росію у разі ескалації ситуації на сході України. Про це повідомляє державний телеканал БелТА.

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За словами Лукашенка, Україна почала готуватися до посилення на кордонах у Білорусі, не маючи для цього жодного приводу. На Заході починають стверджувати, що Росія планує напасти на Україну під прикриттям мігрантської кризи на кордоні з Польщею. Лукашенко стверджує, що він не має таких даних.

"Вони (Україна) чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну на Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь. Вони це розуміють, тому почали посилювати свій північний, білорусько-український кордон. Хоча до цього жодних фактів, причин сьогодні немає. Там абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше", — заявив президент Білорусі.

Він додав, що через загрозу Україна почала посилювати свої кордони, перекинувши туди майже 8 тисяч військових. Зазначимо, що найімовірніше президент мав на увазі спецоперацію "Полісся" української прикордонної служби з низкою силових відомств. Вона спрямована на збільшення сил і коштів на небезпечній частині кордону через небезпеку вторгнення мігрантів.

Нагадаємо, згідно з інформацією української розвідки, у січні-лютому 2022 року можливий напад Росії. Частина батальйонно-тактичних груп буде спрямована з боку Білорусі. При цьому посол РФ у Британії не відкидає війни із Заходом. Він заперечує наміри Кремля розпочати нову військову операцію проти України, але заявляє про високий ризик війни через нестабільність на Донбасі.