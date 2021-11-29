ВМС Украины получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 (фото)

Вертолеты получили ряд улучшений, в том числе приборы ночного видения и новый двигатель. Борт способен выполнять целый ряд боевых задач.

Бригада морской авиации Военно-морских сил Украины получила партию модернизированных вертолетов Ми-8МСБ-В. Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Facebook.

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Сообщается, что вертолеты получили ряд обновлений:

новый двигатель

систему глобального позиционирования и радиосвязи

систему виброгашения

приборы ночного видения

Благодаря обновлениям, Ми-8 получили возможность выполнять разнообразные задачи, в том числе поисково-спасательные, перевозку грузов, санэвакуацию, а также транспортировку и высадку морпехов. Для выполнения боевых задач вертолет способен производить бомбометание, запускать неуправляемые ракеты, а также минировать территорию с воздуха.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

По заявлению одного из командира вертолета капитана Виктора Кубринского, из-за агрессии России, Военно-морские силы нуждаются в вертолетах. Раньше военные обходились Ми-14, выполнявшие в основном поиск и слежение за подводными лодками.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Отмечается, что Ми-8 являются достаточно многофункциональными вертолетами. Например, десантировать морпехов можно при помощи каната, штурмовым или парашютными способами. Вертолет также может быстро эвакуировать личный состав.

Напомним, журналисты CNN показали ход строительства военной базы для ВМС Украины в Бердянске.

Ранее также стали известны детали кредита Британии на развитие Военно-морских сил Украины. В частности, деньги пойдут на строительство фрегата, ракетных катеров, а также на вооружение техники.