ВМС України здобули партію модернізованих вертольотів Мі-8 (фото)

Гелікоптери отримали низку покращень, у тому числі прилади нічного бачення та новий двигун. Борт здатний виконувати низку бойових завдань.

Бригада морської авіації Військово-морських сил України здобула партію модернізованих вертольотів Мі-8МСБ-В. Про це повідомляє пресслужба ВМС у Facebook.

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Повідомляється, що гелікоптери отримали низку оновлень:

новий двигун

систему глобального позиціювання та радіозв'язку

систему віброгасіння

прилади нічного бачення

Завдяки поновленням, Мі-8 отримали можливість виконувати різноманітні завдання, зокрема пошуково-рятувальні, перевезення вантажів, саневакуацію, а також транспортування та висадку морпіхів. Для виконання бойових завдань гелікоптер здатний здійснювати бомбометання, запускати некеровані ракети, а також мінувати територію з повітря.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

За заявою одного з командирів вертольота капітана Віктора Кубринського, через агресію Росії, Військово-морські сили потребують гелікоптерів. Раніше військові обходилися Мі-14, які виконували переважно пошук і стеження за підводними човнами.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Зазначається, що Мі-8 є досить функціональними гелікоптерами. Наприклад, десантувати морпіхів можна за допомогою каната, штурмовим або парашутним способом. Гелікоптер також може швидко евакуювати особовий склад.

Нагадаємо, журналісти CNN показали перебіг будівництва військової бази для ВМС України у Бердянську.

Раніше стали відомі деталі кредиту Британії на розвиток Військово-морських сил України. Зокрема гроші підуть на будівництво фрегата, ракетних катерів, а також на озброєння техніки.