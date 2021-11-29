Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую и Старый Айдар из "Градов" и артиллерии (видео)

Местные жители сообщают об очень мощных обстрелах, от которых дрожала земля и окна в домах.

Вооруженные формирования РФ обстреляли села Станица Луганская, Кондрашевка и Старый Айдар. Об этом сообщает волонтер Светлана Светикова в Facebook.

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По словам Светиковой, обстрел начался примерно в 15:00. Обстрел был очень сильным, дрожала земля, а в домах дрожали окна.

Позже она добавила, что стреляли оккупанты "с горы и даже не прятались". Светлана находилась в этот момент в районе КПВВ, снаряды летали прямо над головами людей.

Информацию об обстрелах подтвердили в военно--гражданской администрации города Счастье изданию Бабель. По словам очевидцев, окраины сел обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град". В Станице Луганской обошлось без жертв. Также подтверждена информация об обстрелах окраин села Старого Айдара.

На странице городской громады города Счастье также опубликовали пост об обстрелах. В администрации не исключают новых обстрелов оккупантов.

"Не исключена возможность дальнейшего артиллерийского обстрела по населенным пунктам Счастинской громады, поэтому мы просим вас не перемещаться по улице без серьезной на то причины", — пишут в публикации.

На момент написания новости штаб ООС не комментировал обстрелы.

Напомним, 14 ноября оккупанты обстреляли поселок Невельское в Донецкой области, где было разрушено три дома.

26 ноября сообщалось, что в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный.