Оккупанты применили запрещенное оружие на Донбассе, один украинский боец погиб, — штаб ООС

Это уже седьмая потеря в рядах украинских военных в этом месяце. ВСУ открыли ответный огонь по противнику.

В пятницу, 26 ноября, российско-оккупационные формирования 2 раза обстреляли позиции украинских военных, в результате чего погиб один боец Вооруженных сил. Об этом штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил в своем Facebook.

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С начала суток боевики вели обстрелы:

В направлении Марьинки — из минометов калибра 82 мм;

В сторону Новомихайловки — из стрелкового оружия;

В одном из случаев нарушения режима прекращения огня боевики применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями, и принудили противника прекратить атаку.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли трое украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября; Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября; Руслан Прусов (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Вадим Федосеев (дата рождения не указывается) — погиб 12 ноября; Уберт Мрачковский (1988 года рождения) — погиб 19 ноября. Военнослужащий ВСУ — погиб 26 ноября.

Напомним, недавно независимые исследователи назвали регионы, в которых Россия концентрирует войска в рамках подготовки к вторжению в Украину.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев задействует все возможные средства, для защиты в случае очередной атаки со стороны государства-агрессора.