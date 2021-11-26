Окупанти застосували заборонену зброю на Донбасі, один український боєць загинув, — штаб ООС

Це вже сьома втрата в лавах українських військових цього місяця. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь по противнику.

У п'ятницю, 26 листопада, російсько-окупаційні формування двічі обстріляли позиції українських військових, унаслідок чого загинув один боєць Збройних сил. Про це штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у своєму Facebook.

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Із початку доби бойовики вели обстріл:

У напрямку Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм;

У бік Новомихайлівки — зі стрілецької зброї;

В одному з випадків порушення режиму припинення вогню бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими угодами.

Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими угодами, і змусили противника припинити атаку.

У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинули троє українських військових (за посиланням деталі смерті):

Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада; Тетяна Алхімова (1997 року народження) – загинула 6 листопада; Віталій Павлисько (29.11.1973) – загинув 7 листопада; Руслан Прусов (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада; Вадим Федосєєв (дата народження не вказується) — загинув 12 листопада; Уберт Мрачковський (1988 року народження) – загинув 19 листопада. Військовослужбовець ЗСУ загинув 26 листопада.

Нагадаємо, нещодавно незалежні дослідники назвали регіони, де Росія концентрує війська в межах підготовки до вторгнення в Україну.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Київ задіє всі можливі засоби для захисту в разі чергової атаки з боку держави-агресора.