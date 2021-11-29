Окупанти обстріляли Станицю Луганську і Старий Айдар із "Градів" та артилерії (відео)

Місцеві жителі повідомляють про дуже потужні обстріли, від яких тремтіла земля та вікна в будинках.

Збройні формування РФ обстріляли села Станиця Луганська, Кондрашівка та Старий Айдар. Про це повідомляє волонтерка Світлана Светікова у Facebook.

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За словами Светікової, обстріл розпочався приблизно о 15:00. Обстріл був дуже сильний, у будинках тремтіли вікна.

Згодом вона додала, що стріляли окупанти "з гори і навіть не ховалися". Світлана знаходилася у цей момент у районі КПВВ, снаряди літали прямо над головами людей.

Інформацію про обстріл підтвердили у військово-громадянській адміністрації міста Щастя виданню Бабель. За словами очевидців, околиці сіл обстрілювали з артилерії та РСЗВ "Град". У Станиці Луганській обійшлося без жертв. Також підтверджено інформацію про обстріл околиць села Старого Айдара.

На сторінці міської громади міста Щастя також опублікували пост про обстріл. В адміністрації не виключають нових обстрілів окупантів.

"Не виключена можливість подальшого артилерійського обстрілу населеними пунктами Щастинської громади, тому ми просимо вас не переміщатися вулицею без серйозної на те причини", — пишуть у публікації.

На момент написання новини штаб ООС не коментував обстрілу.

Нагадаємо, 14 листопада окупанти обстріляли селище Невельське на Донеччині, де було зруйновано три будинки.

26 листопада повідомлялося, що внаслідок обстрілу проросійських бойовиків загинув український військовий.