Выкатили из цеха: ВМС Франции готовятся к приему атомной субмарины Duguay-Trouin (фото)

Военно-морской флот Франции получит всего 4 подлодки класса Barracuda, которые завершат строить к 2026 году. Нынешнее судно второе из партии.

Компания Naval group выкатила из строительного цеха на верфи атомную субмарину Duguay-Trouin, которая в конце 2022 года поступит на вооружение французской армии. Об этом сообщает Naval News.

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Сообщается, что в отличие от первой лодки Suffren в июле 2019 года, церемонию завершения строительства не освещали в военном ведомстве Франции. Не было ни сообщения от Военно-морских сил, ни министра обороны или представителя компании-производителя.

Закладка киля подлодки была произведена еще в июне 2009 года. Duguay-Trouin продолжат доделывать в этом месяце или уже в начале 2022 года. Поставка в войска должна произойти в конце следующего года. Всего Naval group должны построить 4 подлодки до 2026 года, а вступить в строй последняя из них должна в 2029 году.

Причиной задержки строительства могли быть проблемы с атомной силовой установкой. Они были выявлены в конце октября. На первой атомной субмарине Suffren обнаружили "протекание" паротурбинной установки. Ее пришлось заделывать пластиковыми латками. Подобную проблему выявили и у новой Duguay-Trouin.

[ + – ] Атомная подлодка класса Barracuda

Основные характеристики подлодки класса Barracuda:

Скорость (подводная) — 23 узла

Рабочая глубина погружения — 400 метров

Экипаж — 60 человек

Водоизмещение надводное — 4765 тонн

Длина — 99 метров

Ширина — 8,8 метров

Высота 16-7 метров

Напомним, в США проведут капитальный ремонт первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilius.

Ранее стало известно, что в США уволили командиров подлодки USS Connecticut, которые врезались в подводную гору в Южно-Китайском море.