Викотили з цеху: ВМС Франції готуються до прийому атомної субмарини Duguay-Trouin (фото)
Військово-морський флот Франції отримає лише 4 підводні човни класу Barracuda, які завершать будувати до 2026 року. Нинішнє судно друге із партії.
Компанія Naval group викотила з будівельного цеху на верфі атомну субмарину Duguay-Trouin, яка наприкінці 2022 року надійде на озброєння французької армії. Про це повідомляє Naval News.
Повідомляється, що на відміну від першого човна Suffren у липні 2019 року, церемонію завершення будівництва не висвітлювали у військовому відомстві Франції. Не було ні повідомлення від Військово-морських сил, ні міністра оборони чи представника компанії-виробника.
Закладення кіля підводного човна було зроблене ще у червні 2009 року. Duguay-Trouin продовжать доробляти цього місяця або вже на початку 2022 року. Постачання у війська має відбутися наприкінці наступного року. Всього Naval group повинні побудувати 4 підводні човни до 2026 року, а вступити в дію останній з них повинен у 2029 році.
Причиною затримки будівництва були проблеми з атомною силовою установкою. Вони були виявлені наприкінці жовтня. На першій атомній субмарині Suffren виявили "протікання" паротурбінної установки. Її довелося закладати пластиковими латками. Подібну проблему виявили й у нової Duguay-Trouin.
Основні характеристики підводного човна класу Barracuda:
- Швидкість (підводна) — 23 вузла
- Робоча глибина занурення – 400 метрів
- Екіпаж — 60 осіб
- Водотоннажність надводна — 4765 тонн
- Довжина — 99 метрів
- Ширина — 8,8 метрів
- Висота 16-7 метрів
Нагадаємо, у США проведуть капітальний ремонт першого у світі атомного підводного човна USS Nautilius.
Раніше стало відомо, що в США звільнили командирів підводні човни USS Connecticut, які врізалися в підводну гору в Південно-Китайському морі.