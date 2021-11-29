Викотили з цеху: ВМС Франції готуються до прийому атомної субмарини Duguay-Trouin (фото)

Військово-морський флот Франції отримає лише 4 підводні човни класу Barracuda, які завершать будувати до 2026 року. Нинішнє судно друге із партії.

Компанія Naval group викотила з будівельного цеху на верфі атомну субмарину Duguay-Trouin, яка наприкінці 2022 року надійде на озброєння французької армії. Про це повідомляє Naval News.

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Повідомляється, що на відміну від першого човна Suffren у липні 2019 року, церемонію завершення будівництва не висвітлювали у військовому відомстві Франції. Не було ні повідомлення від Військово-морських сил, ні міністра оборони чи представника компанії-виробника.

Закладення кіля підводного човна було зроблене ще у червні 2009 року. Duguay-Trouin продовжать доробляти цього місяця або вже на початку 2022 року. Постачання у війська має відбутися наприкінці наступного року. Всього Naval group повинні побудувати 4 підводні човни до 2026 року, а вступити в дію останній з них повинен у 2029 році.

Причиною затримки будівництва були проблеми з атомною силовою установкою. Вони були виявлені наприкінці жовтня. На першій атомній субмарині Suffren виявили "протікання" паротурбінної установки. Її довелося закладати пластиковими латками. Подібну проблему виявили й у нової Duguay-Trouin.

[ + – ] Атомний підводний човен класу Barracuda

Основні характеристики підводного човна класу Barracuda:

Швидкість (підводна) — 23 вузла

Робоча глибина занурення – 400 метрів

Екіпаж — 60 осіб

Водотоннажність надводна — 4765 тонн

Довжина — 99 метрів

Ширина — 8,8 метрів

Висота 16-7 метрів

Нагадаємо, у США проведуть капітальний ремонт першого у світі атомного підводного човна USS Nautilius.

Раніше стало відомо, що в США звільнили командирів підводні човни USS Connecticut, які врізалися в підводну гору в Південно-Китайському морі.