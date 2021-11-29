"Из-за соседей": в Беларуси с 1 декабря начнется активная боеподготовка армии (видео)

Как заявляют в Минобороны, наращивание войск странами-соседями — это признак бессилия и беспомощности, но Беларусь должна принимать действия в ответ.

Министр обороны Виктор Хренин заявил о том, что белорусские военные начнут активную боевую подготовку с 1 декабря из-за милитаризации соседствующих стран. Об этом сообщает государственный телеканал Белта.

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По словам Хренина, обстановка вокруг Беларуси накаляется.

"Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры", — заявил министр.

Он также добавил, что наращивание войск у границ говорит о том, что страны-соседи беспомощны и бессильны. Они пытаются подтолкнуть Беларусь на провокации, поэтому Вооруженные силы начинают активную боевую подготовку с 1 декабря.

При этом министр обороны подчеркнул, что Беларусь не готовится к дополнительным мероприятиям по приведению ВС в высшую боеготовность. Речь идет о плане действий на "любые неадекватные действия".

В Минобороны Беларуси планируют проводить дальнейшую подготовку армию совместно с Россией для "адекватного парирования возникающих угроз". Для этого предусматривается комплекс мероприятий для прикрытия южного направления, а также создания региональной системы ПВО вместе с РФ.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что если будет эскалация ситуации на Донбассе, то "Беларусь не останется в стороне". Отметим, что для обеспечения безопасности границы Украины с Беларусью из бюджета выделят 175 млн гривен.