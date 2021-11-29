"Через сусідів": у Білорусі з 1 грудня розпочнеться активна бойова підготовка армії (відео)

Як заявляють у Міноборони, нарощування військ країнами-сусідами — це ознака безсилля та безпорадності, але Білорусь має приймати відповідні дії.

Міністр оборони Віктор Хрєнін заявив про те, що білоруські військові розпочнуть активну бойову підготовку з 1 грудня через мілітаризацію сусідніх країн. Про це повідомляє державний телеканал Белта.

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За словами Хрєніна, ситуація навколо Білорусі розжарюється.

"Ми бачимо, як навколо наших держкордонів створюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь", — заявив міністр.

Він також додав, що нарощування військ біля кордонів говорить про те, що країни-сусіди безпорадні та безсилі. Вони намагаються підштовхнути Білорусь на провокації, тому Збройні сили розпочинають активну бойову підготовку з 1 грудня.

При цьому міністр оборони наголосив, що Білорусь не готується до додаткових заходів щодо приведення ЗС у найвищу боєздатність. Йдеться про план дій на "будь-які неадекватні дії".

У Міноборони Білорусі планують проводити подальшу підготовку армії спільно з Росією для "адекватного парирування загроз, що виникають". Для цього передбачається комплекс заходів для прикриття південного спрямування, а також створення регіональної системи ППО разом із РФ.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що якщо буде ескалація ситуації на Донбасі, то "Білорусь не залишиться осторонь". Зазначимо, що для організації безпеки кордону України з Білоруссю з бюджету виділять 175 млн гривень.