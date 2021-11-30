КБ "Луч" адаптировало свои ракеты для пусков с американских БТР М113 (фото)

Потенциальный заказчик, как пишут в СМИ, был впечатлен возможностями и точностью украинских управляемых ракет.

Государственное предприятие КБ "Луч" адаптировало свои управляемые противотанковые ракеты для пуска с БТР М113. Об этом сообщает Defence Blog.

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По информации издания, КБ "Луч" провело успешные тестовые запуски управляемых ракет в рамках демонстрации потенциальному заказчику. При этом не уточняется, какая страна является потенциальным заказчиком. Пуски проводились на одном из военных полигонов в южной Азии.

Как заявил представитель конструкторского бюро, испытания боевой стрельбы проводилось с платформы М113 под креном в 15%. Сообщается, что все цели были успешно уничтожены, а потенциальный клиент остался "в восторге от точности ракет" украинского производства.

В издании предполагают, что вероятно, демонстрацию делали для Пакистана. Этим летом генерал Камар Джавед Баджва, начальник штаба армии Пакистана, посещал Украину, где был свидетелем полевых испытаний различного вооружения. Особый интерес был к противотанковому комплексу "Скиф" (экспортная версия "Сгуна-П", — Фокус).

[ + – ] М-113 Фото: Википедия

М-113 — это американский бронетранспортер, который состоит на вооружении с 1960 года. На данный момент его основными операторами является США, Израиль, Германия, Турция и несколько других стран. За 61 год эксплуатации БТР претерпел множество модификаций, которые повышали мощность и возможности применения транспортных средств.

Напомним, 12 октября КБ "Луч" впервые показало процесс сборки управляемых ракет к ПТРК "Стугна-П".

Ранее сообщалось, что КБ "Луч" начали производить 300-мм "Вільху-М" для Арабских Эмиратов.