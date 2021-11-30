КБ "Промінь" адаптувало свої ракети для пусків із американських БТР М113 (фото)

Потенційний замовник, як пишуть у ЗМІ, був вражений можливостями та точністю українських керованих ракет.

Державне підприємство КБ "Промінь" адаптувало свої керовані протитанкові ракети для пуску з БТР М113. Про це повідомляє Defence Blog.

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За інформацією видання, КБ "Промінь" провело успішні тестові запуски керованих ракет у межах демонстрації потенційному замовнику. При цьому не уточнюється, яка країна є потенційним замовником. Пуски відбулися на одному з військових полігонів у південній Азії.

Як заявив представник конструкторського бюро, випробування бойової стрільби проводилося з платформи М113 під креном у 15%. Повідомляється, що всі цілі були успішно знищені, а потенційний клієнт залишився "захопленим точністю ракет" українського виробництва.

У виданні припускають, що, ймовірно, демонстрацію робили для Пакистану. Цього літа генерал Камар Джавед Баджва, начальник штабу армії Пакистану, відвідував Україну, де був свідком польових випробувань різного озброєння. Особливий інтерес був до протитанкового комплексу "Скіф" (експортна версія "Сгуна-П" — Фокус ).

[ + – ] М-113 Фото: Вiкiпедiя

М-113 — це американський бронетранспортер, який перебуває на озброєнні з 1960 року. Наразі його основними операторами є США, Ізраїль, Німеччина, Туреччина та декілька інших країн. За 61 рік експлуатації БТР зазнав безліч модифікацій, які підвищували потужність і можливості застосування транспортних засобів.

Нагадаємо, 12 жовтня КБ "Промінь" вперше показало процес складання керованих ракет до ПТРК "Стугна-П".

Раніше повідомлялося, що КБ "Промінь" почало виробляти 300-мм "Вільху-М" для Арабських Еміратів.