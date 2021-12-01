Не поле для компромиссов, - Кулеба о признании Лукашенко Крыма "российским"

По словам главы МИД, по сути, для Украины открылся новый фланг обороны страны из-за заявлений белорусского президента.

Глава Минстерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что признание Беларусью оккупированного Крыма российским станет точкой невозврата в отношениях с Украиной. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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По словам украинского министра, потенциальное признание Беларусью украинского полуострова российским будет точкой невозврата.

"Мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым — это не поле для компромиссов", — заявил Кулеба.

Также он добавил, что Беларусь для Украины стала источником потенциальной угрозы, поэтому украинской стороне приходится усиливать свои северные границы. По сути, у Украины теперь появился северный фланг обороны. На границу с Беларусью уже направлены "серьезные ресурсы".

Напомним, во время интервью президента Александра Лукашенко Кисилеву, президент заявил о том, что украинский Крым уже "де-юре де-факто" российский. Он планирует посетить полуостров вместе с президентом РФ Путиным. Лукашенко заявил, что для него все стало понятно еще в 2014 году.

Ранее подобное заявление делал глава МИД Беларуси, заявив, что Крым является "российской территорией".