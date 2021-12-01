Не поле для компромісів, — Кулеба про визнання Лукашенком Криму "російським"

За словами голови МЗС, по суті, для України відкрився новий фланг оборони країни через заяви білоруського президента.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що визнання Білоруссю окупованого Криму російським стане точкою неповернення у відносинах з Україною. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За словами українського міністра, потенційне визнання Білоруссю українського півострова російським буде точкою неповернення.

"Ми діятимемо відповідним чином, тому що для нас Крим — це не поле для компромісів", — заявив Кулеба.

Також він додав, що Білорусь для України стала джерелом потенційної загрози, тож українській стороні доводиться посилювати свої північні кордони. По суті, в України наразі з'явився північний фланг оборони. На кордон із Білоруссю вже спрямовані "серйозні ресурси".

Нагадаємо, під час інтерв'ю президента Олександра Лукашенка Кисельову президент заявив про те, що український Крим уже "де-юре де-факто" російський. Він планує відвідати півострів разом із президентом РФ Путіним. Лукашенко заявив, що для нього все стало зрозумілим ще у 2014 році.

Раніше подібну заяву робив голова МЗС Білорусі, заявивши, що Крим є "російською територією".