Лазерами и глушилками. Китай и РФ атакуют американские спутники каждый день, - генерал США

По словам Дэвида Томпсона, если США не адаптируются, то уже к концу десятилетия Китай сможет превзойти Штаты по возможностям своей спутниковой системы.

Первый заместитель начальника Космических сил США, генерал Дэвид Томпсон заявил, что Китай вместе с Россией каждый день атакуют американские спутники. КНР может стать доминирующей космической державой к концу десятилетия. Об этом сообщает Washington Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Томпсона, на данный момент есть множество способов, которые ставят под угрозу космическим системам США, В частости, Соединенные штаты должны бороться с обратимыми атаками на спутники. Речь идет о том, что Китай и РФ "каждый божий день" с помощью некинетических инструментов, например, лазерами, радиочастотными глушилками или кибератаками, атакуют спутники.

Ныне в Китае сооружают свой аналог GPS. Они отправляют в космос пару сотен разведывательных и наблюдательных спутников.

"Китайцы на самом деле намного опережают (Россию). Они развертывают операционные системы с невероятной скоростью", — утверждает Томпсон.

Он также добавил, что если Штаты не адаптируются к скорости Китая, то они смогут обойти их возможности. При этом на данный момент США являются лучшими в мире с точки зрения возможностей спутниковых систем.

Напомним, NASA обвинило РФ в создании угрозы для МКС и астронавтов из-за тестирования оружия по уничтожению спутников. Ныне астронавты из МКС не могут выйти в открытый космос из-за тысяч осколков, которые появились в результате уничтожения спутника.