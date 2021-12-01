Лазерами і глушилками. Китай та РФ атакують американські супутники щодня, — генерал США

За словами Девіда Томпсона, якщо США не адаптуються, то вже до кінця десятиліття Китай зможе перевершити Штати за можливостями своєї супутникової системи.

Перший заступник начальника Космічних сил США генерал Девід Томпсон заявив, що Китай разом із Росією щодня атакують американські супутники. КНР може стати домінувальною космічною державою до кінця десятиліття. Про це повідомляє Washington Post.

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За словами Томпсона, наразі є безліч способів, які ставлять під загрозу космічні системи США, зокрема, Сполучені штати повинні боротися з оборотними атаками на супутники. Йдеться про те, що Китай та РФ "щодня" за допомогою некінетичних інструментів, наприклад, лазерами, радіочастотними глушилками або кібератаками, атакують супутники.

Нині в Китаї споруджують свій аналог GPS. Вони відправляють у космос кілька сотень розвідувальних і спостережних супутників.

"Китайці насправді набагато випереджають (Росію). Вони розгортають операційні системи з неймовірною швидкістю", — стверджує Томпсон.

Він також додав, що якщо Штати не адаптуються до швидкості Китаю, вони зможуть обійти їхні можливості. При цьому наразі США є найкращими у світі з погляду можливостей супутникових систем.

Нагадаємо, NASA звинуватило РФ у створенні загрози для МКС та астронавтів через тестування зброї зі знищення супутників. Нині астронавти з МКС не можуть вийти у відкритий космос через тисячі уламків, які з'явилися внаслідок знищення супутника.