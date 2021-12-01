Тяжелые столкновения: на границе Ирана с Афганистаном вспыхнули бои (видео)

Стороны стягивают подкрепление к границам, а также применяют тяжелое вооружение, в том числе артиллерию.

В провинции Нимруз между иранскими пограничниками и Талибаном завязалось боестолкновение. Используется тяжелое вооружение. Об этом сообщает иранское издание Tasnim.

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Сообщается, что днем 1 декабря в районе населенного пункта Макаки начались бои из-за отсутствия демаркации границы между Ираном и Афганистаном. Как пишут в издании, Иран возвел стену на границе для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками. Сегодня некоторые фермеры пересекли стену, все еще находясь на территории Ирана.

[ + – ] Карта, где проходили основные бои Фото: скриншот

Талибы посчитали, что фермеры нарушили границу. В ответ на это они открыли огонь по иранским военным. Была информация о захвате талибами пограничных застав Ирана, но журналисты утверждают, что это ложь. Ситуация на границе полностью под контролем.

При этом другое издание Aamaj News утверждает, что Иран использует тяжелое вооружение. К границам Афганистана стянуты военные. Талибы также опубликовали видео захваченных погранпунктов, и подтянули резервы.

[ + – ] Видео с погранзастав

Напомним, в ноябре в Иране проходили масштабные учения, охватившие 1 млн квадратных километров. Их цель была в демонстрации готовности защищать региональный мир.

Ранее сообщалось, что Талибы начали ремонтировать авиацию, брошенную США для создания ВВС.