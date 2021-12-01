Тяжкі зіткнення: на кордоні Ірану з Афганістаном спалахнули бої (відео)

Сторони стягують підкріплення до кордонів, а також застосовують важке озброєння, зокрема артилерію.

У провінції Німруз між іранськими прикордонниками і Талібаном почалося бойове зіткнення. Використовується важке озброєння. Про це повідомляє іранське видання Tasnim.

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Повідомляється, що вдень 1 грудня в районі населеного пункту Макаки почалися бої через відсутність демаркації кордону між Іраном та Афганістаном. Як пишуть у виданні, Іран збудував стіну на кордоні для боротьби з контрабандистами та зловмисниками. Сьогодні деякі фермери перетнули стіну, усе ще перебуваючи на території Ірану.

[ + – ] Карта, де відбувалися основні бої Фото: скриншот

Таліби вважали, що фермери порушили кордон. У відповідь на це вони відкрили вогонь по іранських військових. Була інформація про захоплення талібами прикордонних застав Ірану, але журналісти стверджують, що це брехня. Ситуація на кордоні повністю під контролем.

При цьому інше видання Aamaj News стверджує, що Іран використовує важке озброєння. До кордонів Афганістану стягнуті військові. Таліби також опублікували відео захоплених прикордонних пунктів, і підтягнули резерви.

[ + – ] Відео з прикордонних застав

Нагадаємо, у листопаді в Ірані проходили масштабні навчання, що охопили 1 млн квадратних кілометрів. Їхня мета була в демонстрації готовності захищати регіональний мир.

Раніше повідомлялося, що Таліби почали ремонтувати авіацію, кинуту США для створення ВПС.